За 3 дня в музее побывало 670 человек. В первый день пришло 7 групп по 15 человек, во 2-й -375 человек. Сколько человек побывало в музее в 3-й день?

Математика

За 3 дня в музее побывало 670 человек. В первый день пришло 7 групп по 15 человек, во 2-й -375 человек. Сколько человек побывало в музее в 3-й день?

Автор: Гость