За 3 дня в музее побывало 670 человек. В первый день пришло 7 групп по 15 человек, во 2-й -375 человек. Сколько человек побывало в музее в 3-й день?
Математика
За 3 дня в музее побывало 670 человек. В первый день пришло 7 групп по 15 человек, во 2-й -375 человек. Сколько человек побывало в музее в 3-й день?
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