Допишите пропущенные слова: Сердце находится в _____________ части грудной клетки в та?? называемой _________ ___________ — перикарде, который отделяет сердце от других органов. Стенка сердца состоит из _______ слоев — ______...

Биология

Допишите пропущенные слова: Сердце находится в _____________ части грудной клетки в та?? называемой _________ ___________ — перикарде, который отделяет сердце от других органов. Стенка сердца состоит из _______ слоев — _________, _________,и _________. Сердце состоит из __________ отдельных полостей, называемых камерами: это: _________ _________, ________ __________, ________ ________ и _______ _______. Они разделены _____________. Отметьте верные выражения: Кровь состоит из двух основных компонентов — плазмы и взвешенных в ней форменных элементов. Кровь выполняет следующие функции: транспортную, гуморальную, защитную, выделительную, терморегуляторную. Стенка левого желудочка приблизительно в три раза толще, чем стенка правого желудочка. Левый желудочек должен быть достаточно сильным, чтобы вытолкнуть кровь в большой круг кровообращения. Сопротивление крови в большом круге кровообращения в несколько раз большее, а давление крови в несколько раз выше, чем в малом круге кровообращения. В правое предсердие входят полые, в левое предсердие — легочные вены. Односторонний ток крови обеспечивают створчатые и полулунные клапаны, которые открываются под давлением крови только в одном направлении. Заболевание, связанное с уменьшением количества эритроцитов в крови, называется тромбофлебитом. Лейкоциты – красные кровяные клетки. Они мельче эритроцитов, имеют нитевидное тело и хорошо выраженное ядро. Единый защитный механизм организма от инфекционных заболеваний, чужеродных веществ это иммунитет. Выберите верный ответ: Поддержание постоянного химического состава организма называют ассимиляцией диссимиляцией метаболизмом гомеостазом Повысить уровень гемоглобина в крови можно препаратами кальция калия железа йода Опасность ВИЧ заключается в том, что он наследуется передается воздушно-капельным путем может привести к потере иммунитета заразен при рукопожатии В малый круг кровообращения кровь поступает из правого желудочка по легочным венам легочным артериям сонным артериям Аорте Общим для гемоглобина и фибриногена является, то, что они транспортируют кислород участвуют в свертывании крови являются белками крови хранят генетическую информацию Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке и заканчивается в правом предсердии в правом желудочке и заканчивается в левом предсердии в левом предсердии и заканчивается в правом желудочке в правом предсердии и заканчивается в левом желудочке Тканевая жидкость образуется при прохождении крови через вены артерии лимфатические сосуды капилляры Мельчайшие кровеносные сосуды, настолько тонкие, что вещества могут свободно проникать через их стенку это артерии вены капилляры Сосуды по которым кровь движется к сердцу это артерии аорта вены капилляры Определите тип кровотечения: - кровотечение характеризуется тем, что из раны струится темная по цвету кровь. Сгустки крови, возникающие при повреждении, могут смываться током крови, поэтому возможна кровопотеря. венозное артериальное капиллярное Установите соответствие между форменными элементами крови и их особенностями и функциями: Особенности и функции Форменные элементы крови А) инициируют свертывание крови 1) тромбоциты Б) переносят кислород 2) эритроциты В) выполняют защитную функцию 3) лейкоциты Г) образуют антитела Д) имеют двояковогнутую форму Е) представляют собой фрагменты клеток

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