К адаптациям,позволяющим избежать хищников,относится: А.Наличие пахучих молекул ?? моче кошек Б.Сходство гусеницы пяденицы с веткой растения В.Турнирные бои у яков Г.Пятнистая окраска тела щуки
Биология
К адаптациям,позволяющим избежать хищников,относится: А.Наличие пахучих молекул ?? моче кошек Б.Сходство гусеницы пяденицы с веткой растения В.Турнирные бои у яков Г.Пятнистая окраска тела щуки
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