Педставте ,что в озере вдруг начали гибнуть растения .Какие причины могли это вызвать и что будит с животными?
Окружающий мир
Педставте ,что в озере вдруг начали гибнуть растения .Какие причины могли это вызвать и что будит с животными?
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Гость:
Сбой экологической цепочки. любое звено может быть причиной
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