Педставте ,что в озере вдруг начали гибнуть растения .Какие причины могли это вызвать и что будит с животными?

Окружающий мир

Педставте ,что в озере вдруг начали гибнуть растения .Какие причины могли это вызвать и что будит с животными?

Автор: Гость