ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ . Дам 30 баллов Автомобиль выехал из пункта А в пункт К . Скорость автомобиля 60 км/ч . В какой точке он будет через 3 часа ?

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ . Дам 30 баллов Автомобиль выехал из пункта А в пункт К . Скорость автомобиля 60 км/ч . В какой точке он будет через 3 часа ?

Автор: Гость