На острове Мадагаскар нет типичных для Африки крупных копытных: быков и носорогов; крупных хищников: львов и леопардов; Высших обезьян: павианов и мартышек, но много видов лемуров, относящихся к эндемичному семейству. Как назыв...
Биология
На острове Мадагаскар нет типичных для Африки крупных копытных: быков и носорогов; крупных хищников: львов и леопардов; Высших обезьян: павианов и мартышек, но много видов лемуров, относящихся к эндемичному семейству. Как называется способ видообразования,который привел к появлению лемуров и других видом эндемичных животных и пояснить ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это географическое видообразование. В свое время, Мадагаскар отделился от Африки: возникла географическая преграда - Мозамбикский пролив. И видообразование и эволюция на этом острове пошли врозь с Африканским континентом. Отсюда большое количество эндемиков.
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