На острове Мадагаскар нет типичных для Африки крупных копытных: быков и носорогов; крупных хищников: львов и леопардов; Высших обезьян: павианов и мартышек, но много видов лемуров, относящихся к эндемичному семейству. Как назыв...

Биология

На острове Мадагаскар нет типичных для Африки крупных копытных: быков и носорогов; крупных хищников: львов и леопардов; Высших обезьян: павианов и мартышек, но много видов лемуров, относящихся к эндемичному семейству. Как называется способ видообразования,который привел к появлению лемуров и других видом эндемичных животных и пояснить ответ

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