Все события 1800-1880г. Помогите пожалуйста! Очень нужно!

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1800-1850-е гг. [1832г. -электродвигатель переменного тока - изобрёл американский физик Дж. Генри; 1834г. первый в мире электродв. постоянного тока - создал русский учёный Б. С. Якоби]; 1850-1880-е гг. [1880г. - самая первая ГЭС построили в Великобритании]; 1880-1910-е гг. [1881г. -первая в мире центральная электростанция в Нью-Йорке--построил Т. А. Эдисон] Транспорт: Первый в мире пароход "Клермонт" построен под рук. амер. изобретателя Роберта Фултона -1807г.