Из курса истории древнего мира и средних веков приведите примеры агрессии одного народа против другого.
Обществознание
Из курса истории древнего мира и средних веков приведите примеры агрессии одного народа против другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монголия против Руси
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