Из курса истории древнего мира и средних веков приведите примеры агрессии одного народа против другого.

Обществознание
Из курса истории древнего мира и средних веков приведите примеры агрессии одного народа против другого.
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Автор: Гость
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Гость:
Монголия против Руси
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