Как природа помогла детям в рассказе кладовая солнца
Литература
Как природа помогла детям в рассказе кладовая солнца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Детям она помогла освоить себя в лесу, так как они жили одни без своих родителей им нужно было ходить самостоятельно в лес искать себе пищу.
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