Из посёлка одновременно противоположных направлениях вышли два пешехода . через 3 часа расстояние между ними было равно 27 км. один из них шёл со скоростью 4 км ч. с какой скоростью шёл второй пешеход
Математика
Из посёлка одновременно противоположных направлениях вышли два пешехода . через 3 часа расстояние между ними было равно 27 км. один из них шёл со скоростью 4 км ч. с какой скоростью шёл второй пешеход
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*27:x*4=81:4=20.25ч эсли не правильно - простите.
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