Из посёлка одновременно противоположных направлениях вышли два пешехода . через 3 часа расстояние между ними было равно 27 км. один из них шёл со скоростью 4 км ч. с какой скоростью шёл второй пешеход

Математика

Из посёлка одновременно противоположных направлениях вышли два пешехода . через 3 часа расстояние между ними было равно 27 км. один из них шёл со скоростью 4 км ч. с какой скоростью шёл второй пешеход

Автор: Гость