Объясните, почему органический ми Северной Америки и Евразии сходны?
Биология
Объясните, почему органический ми Северной Америки и Евразии сходны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что сходны географические и климатические параметры. Кроме того, считается (точных доказательств нет, но это общепризнанная гипотеза), что Берингов пролив возник относительно недавно (ранний Кайнозой), а до того существовал сухопутный мост.
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