Срочно нужна помощь.Укажите признаки, характеризующие изображение предмета, которое возникает на сетчатке: А действительно, уменьшенное и обратное на 180 °; Б действительное, уменьшенное и обратное на 90 °;

Биология

Срочно нужна помощь.Укажите признаки, характеризующие изображение предмета, которое возникает на сетчатке: А действительно, уменьшенное и обратное на 180 °; Б действительное, уменьшенное и обратное на 90 °;

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