Все средства художественной выразительности из стихотворения листок Лермонтова с названиями напишите плиз 99 баллов за лучший ответ!

Гость: Гость:

Жестокою бурей гонимый - олицетворение Засох и увял он от холода, зноя и горя - олицетворению + использование фразеологизма "увядать от горя" С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская, - олицетворение Я бедный листочек дубовый - метафора Засох я без тени, увял я без сна и покоя - метафора