Все средства художественной выразительности из стихотворения листок Лермонтова с названиями напишите плиз 99 баллов за лучший ответ!
Литература
Все средства художественной выразительности из стихотворения листок Лермонтова с названиями напишите плиз 99 баллов за лучший ответ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жестокою бурей гонимый - олицетворение Засох и увял он от холода, зноя и горя - олицетворению + использование фразеологизма "увядать от горя" С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская, - олицетворение Я бедный листочек дубовый - метафора Засох я без тени, увял я без сна и покоя - метафора
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика