Все термины, приведённые ниже, за исключением одного, связаны с понятием "благотворительность". Укажите термин, не связанный с этим понятием. 1.Меценат 2.Миллионер 3.Спонсор 4.Помощь 5.Пожертвование

Обществознание

Все термины, приведённые ниже, за исключением одного, связаны с понятием "благотворительность". Укажите термин, не связанный с этим понятием. 1.Меценат 2.Миллионер 3.Спонсор 4.Помощь 5.Пожертвование

Автор: Гость