Все термины, приведённые ниже, за исключением одного, связаны с понятием "благотворительность". Укажите термин, не связанный с этим понятием. 1.Меценат 2.Миллионер 3.Спонсор 4.Помощь 5.Пожертвование
Обществознание
Все термины, приведённые ниже, за исключением одного, связаны с понятием "благотворительность". Укажите термин, не связанный с этим понятием. 1.Меценат 2.Миллионер 3.Спонсор 4.Помощь 5.Пожертвование
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Миллионер.Потому что миллионер-не обязательно тот,кто пожертвует что-нибудь на благотворительность.
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