Всегда ли занятие собирательством было успешным ? свой ответ объясните
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Всегда ли занятие собирательством было успешным ? свой ответ объясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет потому что не всегда года были урожайными, в один год могут лить непрерывные дожди, а в другой жаркая засуха, а в таких условиях растения не вырастут. Собирательство было успешным лишь в определённые времена и в определённом климате
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