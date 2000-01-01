Всего 28 шт в 1 ящике ? шт , в 4 раза больше чем в 3 Во 2 ? шт , в 2 раза больше чем в 3 сколько шт в 1 ящике ?

Математика

Всего 28 шт в 1 ящике ? шт , в 4 раза больше чем в 3 Во 2 ? шт , в 2 раза больше чем в 3 сколько шт в 1 ящике ?

Автор: Гость