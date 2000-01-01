Всего 28 шт в 1 ящике ? шт , в 4 раза больше чем в 3 Во 2 ? шт , в 2 раза больше чем в 3 сколько шт в 1 ящике ?
Математика
Всего 28 шт в 1 ящике ? шт , в 4 раза больше чем в 3 Во 2 ? шт , в 2 раза больше чем в 3 сколько шт в 1 ящике ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ящик - ? в 4 раза больше чем в 3 2 ящик - ? в 2 раза больше чем в 3 3 ящик - ? Во всех - 28 Пусть x - 3 ящик,то 1 - 4x, а 2 - 2x Решение: 1)x+4x+2x=28 7x=28 x=28:7 x=4 (шт) - 3 ящик 2)4*4=16(шт) 1 ящик Ответ: 16 шт в 1 ящике
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