Всем привет. Кто хорошо знает казахский, помогите. Мне нужен рефират на тему Кызыл??рда желательно с переводом. Даю 20 баллов. Заранее спасибо ( если что то надо для пятого класса )
Қазақ тiлi
Всем привет. Кто хорошо знает казахский, помогите. Мне нужен рефират на тему Кызыл??рда желательно с переводом. Даю 20 баллов. Заранее спасибо ( если что то надо для пятого класса )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қызылорда қаласы ескі қала. Бұрынғы аттары- Ақмешіт, онан соң Перовск. Қазіргі аты Қызылорда. Орынбордан кейін Еліміздің астанасы болған қала. Қызылорда Сыр бойына орналасқан. Өзінің ақ күрішімен аты шыққан қала. Қызылорда облысының бас қаласы. Қазіргі Қызылорда өте сұлу. Көрікті жерлері көп. Кызылорда старый город. Ранее назывался Ақмешіт, потом Перовск. Сейчас Кызылорда. После Оренбурге была столицей Республики. Кызылорда расположена вдоль Сырдарьи. Еще стало известно своим рисом. Главный город Кызылординской области. В Кызылорде много красивых мест.
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