Всем привет. Кто хорошо знает казахский, помогите. Мне нужен рефират на тему Кызыл??рда желательно с переводом. Даю 20 баллов. Заранее спасибо ( если что то надо для пятого класса )

Қазақ тiлi

Всем привет. Кто хорошо знает казахский, помогите. Мне нужен рефират на тему Кызыл??рда желательно с переводом. Даю 20 баллов. Заранее спасибо ( если что то надо для пятого класса )

Автор: Гость