Всем привет, мне нужен реферат, ну или если говорить иначе интересный рассказ про ??наконду.

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Самая крупная змея на нашей планете обитает в тропиках Южной Америки и в Тринидаде. Ее любимые места — это реки, заводи, озера, встречается в заболоченных низинах рек Амазонки и Ориноко. Основная окраска туловища анаконды серовато-зеленая с крупными темно-бурыми пятнами округлой формы, чередующимися в шахматном порядке. По бокам располагаются светлые пятна, окруженные черными полосами. Радужная оболочка глаз темная и малозаметная. Благодаря такой окраске, анаконду, даже несмотря на ее огромные размеры, можно просто не заметить в тихой заводи, в окружении водорослей и опавших листьев. В водоемах анаконда, притаившись, поджидает свою добычу. Чаще охотится на рыбу, различных млекопитающих, приходящих на водопой, водоплавающих птиц, иногда черепах и молодых кайманов. Однажды пятиметровая анаконда задушила и съела 2,5-метрового питона, на что ей понадобилось всего 45 минут. Охотница анаконда медлительная. Чаще лежит на дне, только изредка поднимает голову над водой, чтобы посмотреть, не подошел ли кто к берегу. Может просто плыть по течению в поисках стаек рыб. Иногда анаконды начинают охотиться на домашних птиц и животных. Особенно любит кур, уток и свиней. Редко анаконда вылезает на берег, чтобы полежать на старых древесных стволах, обломках скал или на горячем песке, понежиться на солнышке. Но все равно далеко от воды не отходит. Прекрасно плавает и ныряет, причем может очень долгое время находится под водой. В засушливое время анаконды зарываются в ил и не шевелятся до тех пор, пока не начнется сезон дождей и их водоем снова не заполниться. Анаконда живородящая, за раз самка приносит до 30 детенышей, правда из них выживает меньшая часть. На свободе детеныши, по-видимому, тотчас после рождения отправляются в воду, но еще долго держатся вместе. Анаконды живут недолго, всего 5-7 лет, в неволе могут жить больше — до 20 лет. Местные аборигены почти не боятся анаконд, но все равно относятся ним с осторожностью, стараются лишний раз не беспокоить громадных рептилий. Все же единичные случаи нападений этих змей случались. В Южной Америке зафиксирован случай, когда анаконда проглотила 13-летнего мальчика. Отец и сын отправились в лес, чтобы набрать диких плодов. Высадились на песчаный берег. Мальчик остался стеречь лодку, а отец пошел в лес. В это время, вокруг мальчика обвилась большая анаконда. Отец, прибежавший на крик сына, его уже не нашел. Через день в кустах нашли останки мальчика, которые змея не стала переваривать и выплюнула. В Марокко в 1983 году все были ошеломлены нападение анаконды на жителей деревни. Один индеец из миссии поехал с женой по реке на охоту за птицами. Он выстрелил в утку, и та упала на берег. Спеша к добыче, охотник был внезапно схвачен большой анакондой. Не имея с собой никакого оружия, охотник крикнул жене, чтобы она принесла ему большой нож. Едва жена приблизилась к нему, как змея е схватила и ее. Индейцу, к счастью, удалось в этот момент высвободить руку и нанести змее несколько ран. Ослабленная ими, анаконда, наконец, оставила людей и уползла. Анаконда не питается человечиной, поэтому люди как потенциальная еда ее не интересует. Все случаи нападения были по ошибке змеи. Когда видны только часть человека (например, только ноги под водой) , она путает его с каким-нибудь животным, в большинстве случаев, даже если анаконда заглотит человека, то спустя небольшое время выплюнет, не станет его переваривать. Может анаконда напасть, если подумает, что ей угрожают или хотят отнять добытую еду. Не стоит панически бояться этих больших змей, но, подобно аборигенам, стоит относиться к ним уважительно и с большой осторожностью.