Всем привет, Помогите мне пожалуйста проскланятья слова омiр , ac, отдам. и составит?? из них предложения из каждого слова по 1 предложению

Қазақ тiлi

Всем привет, Помогите мне пожалуйста проскланятья слова омiр , ac, отдам. и составит?? из них предложения из каждого слова по 1 предложению

Автор: Гость