Всем привет, Помогите мне пожалуйста проскланятья слова омiр , ac, отдам. и составит?? из них предложения из каждого слова по 1 предложению

Қазақ тiлi
Всем привет, Помогите мне пожалуйста проскланятья слова омiр , ac, отдам. и составит?? из них предложения из каждого слова по 1 предложению
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю как проскланяться. но предложения могу составить. 1) Өмір- бізге берілген сый. 2) Ас ішіп отырған кезде тыныш әрі тиянақты отыру қажет
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