1.)Условия для развития бизнеса в России?! 2.)Роль государства в развитии бизнеса?! ??РОЧНО!!

Обществознание

1.)Условия для развития бизнеса в России?! 2.)Роль государства в развитии бизнеса?! ??РОЧНО!!

Автор: Гость