Одинаковыми по смыслу являются антипатия и?
Окружающий мир
Одинаковыми по смыслу являются антипатия и?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одинаковыми по смыслу к слову антипатия являются слова отвращение,неприязнь.
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