Решите уравнение: √3х-10=-х
Алгебра
Решите уравнение: √3х-10=-х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решений нет,т.к подкоренное выражение не может быть равно отрицательному числу
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