1)число умножили на 15 и получили 120.какой число умножили? 2)во сколько число 125 боль??е числа 45? 3)поезд прошёл 350 км за 5 ч.найдите скорость поезда.
Математика
1)число умножили на 15 и получили 120.какой число умножили? 2)во сколько число 125 боль??е числа 45? 3)поезд прошёл 350 км за 5 ч.найдите скорость поезда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120:15=8 2)125:45=2,7777 и до бесконечности 3)5часов это- 18000секунд , тогда 350км это 350000метров , следовательно 350000:18000=19,444 и до бесконечности сделай лучшим
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