Используя карты атласа определите типы климатов в Москве Екатеринбурге Якутске Магадане и Владивостоке
География
Используя карты атласа определите типы климатов в Москве Екатеринбурге Якутске Магадане и Владивостоке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владивосток - умеренный муссонный Якутск -умеренный резко континентальный Магадан -умеренный восточных побережий Москва -умеренно континентальный Екатеринбург -умеренный континентальный
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