Используя карты атласа определите типы климатов в Москве Екатеринбурге Якутске Магадане и Владивостоке

География
Используя карты атласа определите типы климатов в Москве Екатеринбурге Якутске Магадане и Владивостоке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владивосток - умеренный муссонный  Якутск -умеренный резко континентальный Магадан -умеренный восточных побережий Москва -умеренно континентальный Екатеринбург -умеренный континентальный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Одинаковыми по смыслу являются антипатия и?
Ответить
Русский язык
Вместо вопросов вставь нужные по смыслу прилагательные, по падежам надо просклон??ть.<br /> (какие?) ...,... сосны раскинули свои (какие?) ....
Ответить
Математика
Запиши какие числа будут получатся на выходе из машины если на вход подавать числ??: 11, 14, 16, 22.
Ответить
Математика
Какое число получится чётное или нечётное если умножать нечётные числа приведи н??сколько примеров
Ответить
Литература
Стих Ринаты мухи недоговорки к какому из них название подходит меньше
Ответить