Вспахали 5/7 поля.Найдите площадь этого поля ,если вспахали 32.5га.
Математика
Вспахали 5/7 поля.Найдите площадь этого поля ,если вспахали 32.5га.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32,5 га = 32 1/2 га 1) 32 1/2 : 5/7 = 45 1/2 = 45,5 (га) - площадь поля. Ответ: площадь поля равна 45,5 га.
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