Вспомни и запиши запиши заимствованные слова,которые так и "научились" изменять с??ою форму
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Вспомни и запиши запиши заимствованные слова,которые так и "научились" изменять с??ою форму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пенсне,очки,ножницы,кино,радио.
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