Вспомни мифы и легенды где боги создавали землю среди водного простора
Музыка
Вспомни мифы и легенды где боги создавали землю среди водного простора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Библии Моисей раздвинул Красное море
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