Вспомни пословицы которые можно использовать в качестве названия к немецкой народной сказке Кукушка

Английский язык
Вспомни пословицы которые можно использовать в качестве названия к немецкой народной сказке Кукушка
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Родни много, а мать одна  Детки - радость, детки и горе
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