Вспомни свои поступки которые соответствуют христианским заповедям,приведи примеры.Вопрос" по окружающему миру".

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Вспомни свои поступки которые соответствуют христианским заповедям,приведи примеры.Вопрос" по окружающему миру".
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
пасти овец, готовить обед ,прибираться
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