Вспомните о каких-то своих проделках.Выберите один эпизод и напишите рассказ о не??,так чтобы из сочинение воспоминаний 'Наши шалости' Очень надо!

Гость: Гость:

Как-то раз летом мы с друзьями гуляли и зашли в подъезд. Там нам в голову пришла мыль: "Мы здесь всех знаем, давайте пошалим!". И мы решили стучаться в каждую дверь и убегать. Всё шло отлично, шалости удавались. Но один раз я не успел убежать и сосед пожаловался маме. я был наказан.