Шестую часть всех дней ноября светило солнце,а остальные дни были пасмурными. Как??х дней в ноябре было больше-пасмурных или солнечных? На сколько больше?

Математика
Шестую часть всех дней ноября светило солнце,а остальные дни были пасмурными. Как??х дней в ноябре было больше-пасмурных или солнечных? На сколько больше?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для данных пар чисел выполни деление с остатком солбиком. неполное частное найди ??етодом подбора, а остаток вычисли. не забудь что остаток должен ...
Ответить
Математика
Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег.У него осталось 50 тенге. Сколько ден??г было у Марата.
Ответить
Математика
Пожалуйста решите уравнение. заранее спасибо (31×550-х)×120=10200
Ответить
Биология
В чём сходство и различия каждой из систем органов беспозвоночных и позвоночных животных?Помогите пожалуйста.
Ответить
Геометрия
Основание пирамиды МАВСД-ромб АВСД с диагоналями ВД=6, СА=8. Все боковые грани пирамиды образуют с основаним угол, синус которого равен . Найдите п...
Ответить