Шестую часть всех дней ноября светило солнце,а остальные дни были пасмурными. Как??х дней в ноябре было больше-пасмурных или солнечных? На сколько больше?
Математика
Шестую часть всех дней ноября светило солнце,а остальные дни были пасмурными. Как??х дней в ноябре было больше-пасмурных или солнечных? На сколько больше?
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