Шестую часть всех дней ноября светило солнце,а остальные дни были пасмурными. Как??х дней в ноябре было больше-пасмурных или солнечных? На сколько больше?

Математика

Шестую часть всех дней ноября светило солнце,а остальные дни были пасмурными. Как??х дней в ноябре было больше-пасмурных или солнечных? На сколько больше?

Автор: Гость