Люди,которые помогали императору управлять государством.окружающий мир -мое отечество

История
Люди,которые помогали императору управлять государством.окружающий мир -мое отечество
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Советники помогали императору управлять государством.
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