Помогите написать поэму на английском языке с предлогами (on, next to, opposite , in front of, under,adove, behind,in) заранее спасибо!

Английский язык
Помогите написать поэму на английском языке с предлогами (on, next to, opposite , in front of, under,adove, behind,in) заранее спасибо!
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