Делаю олимпиаду по русскому языку за 9 класс , в каких словах количество букв превышает количество звуков? ( Вьюга, октябрь, ёжик, объект, почтальон, ясень , сирень ?)

Русский язык

Делаю олимпиаду по русскому языку за 9 класс , в каких словах количество букв превышает количество звуков? ( Вьюга, октябрь, ёжик, объект, почтальон, ясень , сирень ?)

Автор: Гость