Делаю олимпиаду по русскому языку за 9 класс , в каких словах количество букв превышает количество звуков? ( Вьюга, октябрь, ёжик, объект, почтальон, ясень , сирень ?)
Русский язык
Делаю олимпиаду по русскому языку за 9 класс , в каких словах количество букв превышает количество звуков? ( Вьюга, октябрь, ёжик, объект, почтальон, ясень , сирень ?)
Ответ(ы):
Гость:
Ежик - 4 буквы и 5 звуков
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