При повременной оплате за телефон цена разговора составляет 4 к. за 1 с. Сколько денег должен заплатить абонент за разговор, продолжительность которого составляет 3 мин?

Математика
При повременной оплате за телефон цена разговора составляет 4 к. за 1 с. Сколько денег должен заплатить абонент за разговор, продолжительность которого составляет 3 мин?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 мин=180сек 180*4=720копеек ответ  720 копеек цена разговора
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