При повременной оплате за телефон цена разговора составляет 4 к. за 1 с. Сколько денег должен заплатить абонент за разговор, продолжительность которого составляет 3 мин?

Математика

При повременной оплате за телефон цена разговора составляет 4 к. за 1 с. Сколько денег должен заплатить абонент за разговор, продолжительность которого составляет 3 мин?

Автор: Гость