Выпишите предложения с причастным оборотом,поставьте недостающие знаки препинания. ооочень надо
Русский язык
Выпишите предложения с причастным оборотом,поставьте недостающие знаки препинания. ооочень надо
Ответ(ы):
Гость:
1)Букетик цветов, преподнесенный от всей души, и т.д 2)Иногда по замечанию, сделанному вскользь, и т.д. 3)Никогда не дарите вещь, не нравящуюся вам самим
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
При повременной оплате за телефон цена разговора составляет 4 к.за 1 с.Сколько денег должен заплатить абонент за разговор продолжительность которог...
Математика
Что больше и во сколько раз : 1) сумма чисел 60 и 20 или их разность 2) частное чисел 15 и 5 или их произведение ?
Другие предметы