Помогите пожалуста мне нужно доклад или сочинение по обществу как зарабатывают п??дростки на данный момент
Обществознание
Помогите пожалуста мне нужно доклад или сочинение по обществу как зарабатывают п??дростки на данный момент
Ответ(ы):
Гость:
Хорошо давай начнем. Подростки в обществе с получения паспорта могут сами работать и получать за работу определенный заработок. Частой популярностью у подростков является работа летом поскольку летом ученики могут отстраниться от учебы и поработать для своего опыта. Какие де работы популярны на данный момент для подростков. Это решает не только то, чем хочет заниматься подросток но и то в какой местности он проживает. К примеру в Москве летом можно устроится продавцом мороженого, напитков, сувениров тобеж мелкая работа. Также на работу часто ищут людей которые раздают флаера(реклама продукта). У подростков не так много возможностей что бы работать на полную ставку да и по праву ребенок не должен работать полный день. Если подросток живет к примеру в Крыму то летом там открываются больше возможностей чем в Москве Почему? Да потому что там море таже самая работа убрать пляж или продавать сахарную вату вечно востребована. У подростков пусть и не много возможностей в поисках работы но это повышает квалификацию каждого из нас. Что позволяет в будущем работать с большей уверенностью.
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