Помогите пожалуста мне нужно доклад или сочинение по обществу как зарабатывают п??дростки на данный момент

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Хорошо давай начнем. Подростки в обществе с получения паспорта могут сами работать и получать за работу определенный заработок. Частой популярностью у подростков является работа летом поскольку летом ученики могут отстраниться от учебы и поработать для своего опыта. Какие де работы популярны на данный момент для подростков. Это решает не только то, чем хочет заниматься подросток но и то в какой местности он проживает. К примеру в Москве летом можно устроится продавцом мороженого, напитков, сувениров тобеж мелкая работа. Также на работу часто ищут людей которые раздают флаера(реклама продукта). У подростков не так много возможностей что бы работать на полную ставку да и по праву ребенок не должен работать полный день. Если подросток живет к примеру в Крыму то летом там открываются больше возможностей чем в Москве Почему? Да потому что там море таже самая работа убрать пляж или продавать сахарную вату вечно востребована. У подростков пусть и не много возможностей в поисках работы но это повышает квалификацию каждого из нас. Что позволяет в будущем работать с большей уверенностью.