3. Состав электролита не изменяется при электролизе водного раствора соли: а) KCl; б) NaNO3; в) CdSO4; г) AgNO3.

Химия

3. Состав электролита не изменяется при электролизе водного раствора соли: а) KCl; б) NaNO3; в) CdSO4; г) AgNO3.

Автор: Гость