В слове иней есть оканчание?

Русский язык
В слове иней есть оканчание?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
нет""""""""""""""""""""""""""если что окончание ей

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
3. Состав электролита не изменяется при электролизе водного раствора соли: а) KCl; б) NaNO3; в) CdSO4; г) AgNO3.
Ответить
Английский язык
Помогите написать поэму на английском языке с предлогами (on, next to, opposite , in front of, under,adove, behind,in) заранее спасибо!
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуста мне нужно доклад или сочинение по обществу как зарабатывают п??дростки на данный момент
Ответить
Русский язык
Делаю олимпиаду по русскому языку за 9 класс , в каких словах количество букв превышает количество звуков? ( Вьюга, октябрь, ёжик, объект, почтальо...
Ответить
Русский язык
Выпишите предложения с причастным оборотом,поставьте недостающие знаки препинания. ооочень надо
Ответить