В слове иней есть оканчание?
Русский язык
В слове иней есть оканчание?
Ответ(ы):
Гость:
нет""""""""""""""""""""""""""если что окончание ей
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