Вставь буквы обозначь часть слова в которой находится вставленная тобой буква ко?? схв_тил,схв_тил,ко_гти,ры_ку,с_ел,_близывается,с_ел,ры_ки,п_том,ст_р_ку,з_др_мал,ра_валился,_дну,выт_нет,_дной,ла_,ко_ти,п_нравилось,ст_р_ка.
Русский язык
Вставь буквы обозначь часть слова в которой находится вставленная тобой буква ко?? схв_тил,схв_тил,ко_гти,ры_ку,с_ел,_близывается,с_ел,ры_ки,п_том,ст_р_ку,з_др_мал,ра_валился,_дну,выт_нет,_дной,ла_,ко_ти,п_нравилось,ст_р_ка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А, г, б, ъ, о, б, о, а, и, а, е, з, о, я, о, ки, г, о, а, и. Это буквы которые надо вставить!!! - Надеюсь всё понятно!
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