Вставь буквы там, где умеешь решать орфографические задачи, помнишь буквы или смо??ешь узнать их по словарю учебника. На месте других оставь окошки.
Русский язык
Вставь буквы там, где умеешь решать орфографические задачи, помнишь буквы или смо??ешь узнать их по словарю учебника. На месте других оставь окошки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня в школе я получила по русскому языку 5,а по математике 4.Спасибо за обед и ужин. До встречи.
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