Вставь пропущенные буквы Определи Какими частями речи являются выделенные слова рядом в скобках напиши их начальную форму раковина я раковину эту в коробке БЕРЕГУ она лежала раньше в песке НА БЕРЕГУ выпиши из текста словосочета...

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Вставь пропущенные буквы Определи Какими частями речи являются выделенные слова рядом в скобках напиши их начальную форму раковина я раковину эту в коробке БЕРЕГУ она лежала раньше в песке НА БЕРЕГУ выпиши из текста словосочетания в которых главным словом является глагол а зависимое существительное Задай смысловой и падежные вопросы от главного слова к зависимому определи падеж существительных в этих словосочетаниях ( слова большими буквами типа выделенные слова )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БЕРЕГУ - сказуемое, начальная форма - беречь; НА БЕРЕГУ - обстоятельство, начальная форма - берег. Берегу (что?) раковину (Винительный падеж), берегу (где?) в коробке (смысловой вопрос Предложного падежа), лежала (где?) в песке (... Предложного падежа)
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