Вставь пропущенные буквы. Поз_н_ осень.Грус_н_ думу н_водит она.Ску_но нам слушать ??сенн_ в_югу, ску_но склонятся до самой земли,тучн-зёрна купая в пыли!
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Вставь пропущенные буквы. Поз_н_ осень.Грус_н_ думу н_водит она.Ску_но нам слушать ??сенн_ в_югу, ску_но склонятся до самой земли,тучн-зёрна купая в пыли!
Ответ(ы):
Гость:
Поздняя осень.Грустную думу наводит она. Скучно нам слушать осеннюю вьюгу, скучно склоняются до самой земли, тучные зёрна купая в пыли!
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