Вставь пропущенные буквы. Поз_н_ осень.Грус_н_ думу н_водит она.Ску_но нам слушать ??сенн_ в_югу, ску_но склонятся до самой земли,тучн-зёрна купая в пыли!

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Вставь пропущенные буквы. Поз_н_ осень.Грус_н_ думу н_водит она.Ску_но нам слушать ??сенн_ в_югу, ску_но склонятся до самой земли,тучн-зёрна купая в пыли!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поздняя осень.Грустную думу наводит она.  Скучно нам слушать осеннюю вьюгу,  скучно  склоняются до самой земли,  тучные  зёрна купая в пыли!
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