Вставь пропущенные буквы.Выдели нужными значками те части слов,в которых пропуще??ы орфограммы. Третье предложение разбери по членам предложения. Затем выпиши из текста десять слов с орфограммой "безударный гласный в корне слов...

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Вставь пропущенные буквы.Выдели нужными значками те части слов,в которых пропуще??ы орфограммы. Третье предложение разбери по членам предложения. Затем выпиши из текста десять слов с орфограммой "безударный гласный в корне слова,проверяемый ударением". Рядом напиши проверочные слова. Слово КРУГЛЫМ разбери как часть речи. ОРАНЖЕВЫЙ МИР Когда Вовка проснулся,каюту качало меньше.Вовка слез с постели и подошёл к окну. За круглым корабельным стеклом расстилался невиданный мир. По оранжевому небу плыли оранжевые облака,оранжевое небо мигало в лучах утреннего солнца, из моря вставал оранжевый берег.Среди оранжевых кустов виднелось несколько домиков,мимо них по дороге,в клубах оранжевой пыли,бежал грузовик. Это был оранжевый мир. Не в силах вымолвить ни слова,Вова перебрался к другому окну. Волшебный мир исчез.Небо стало голубым,море-синим,берег-зелёным и жёлтым. Вовка протёр глаза,однако ничего не изменилось.Тогда он вернулся к первому окну - и мир снова стал оранжевым. Тут Вовка присмотрелся к стеклу и понял:старое толстое стекло было мутно-жёлтым.

Автор: Гость