Вставь пропущенные буквы. Выпиши ряд слов, в корне которых пишется буква а.

Русский язык
Вставь пропущенные буквы. Выпиши ряд слов, в корне которых пишется буква а.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Загар, выгореть, сгорать, горение. 2) Отрасль, отращивать, возраст, росток. 3) Уклоняться, кланяться, склонить, наклонение. 4) Слагаемое, излагать, предполагать, предлагать. Ответ: слагаемое, излагать, предполагать, предлагать.
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