Вставь пропущенные окончания. Определи падеж имен существительных и прилагатель??ых. По зеркальн... во... алый свет разливается. На утренн... зар... не гонят уж коров из хлева. В морозн... зим... тетерева прячутся в снег. Буру...

Русский язык
Вставь пропущенные окончания. Определи падеж имен существительных и прилагатель??ых. По зеркальн... во... алый свет разливается. На утренн... зар... не гонят уж коров из хлева. В морозн... зим... тетерева прячутся в снег. Бурундук спит в глубок... ямк... под легк... перинк... .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По зеркальной воде (предлож.пад.)  алый свет разливается. На утренней  заре   (предлож. пад.)           не гонят уж коров из хлева. В морозную зиму  (вин. пад)  тетерева прячутся в снег. Бурундук спит в глубокой   ямке   (предлож.пад.)  под легкой   перинкой  (творит.пад.)
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