Вставь пропущенные окончания. Определи падеж имен существительных и прилагатель??ых. По зеркальн... во... алый свет разливается. На утренн... зар... не гонят уж коров из хлева. В морозн... зим... тетерева прячутся в снег. Буру...

Русский язык

Вставь пропущенные окончания. Определи падеж имен существительных и прилагатель??ых. По зеркальн... во... алый свет разливается. На утренн... зар... не гонят уж коров из хлева. В морозн... зим... тетерева прячутся в снег. Бурундук спит в глубок... ямк... под легк... перинк... .

Автор: Гость