Вставь пропущенные окончания. Определи падеж имен существительных и прилагатель??ых. По зеркальн... во... алый свет разливается. На утренн... зар... не гонят уж коров из хлева. В морозн... зим... тетерева прячутся в снег. Буру...
Русский язык
Вставь пропущенные окончания. Определи падеж имен существительных и прилагатель??ых. По зеркальн... во... алый свет разливается. На утренн... зар... не гонят уж коров из хлева. В морозн... зим... тетерева прячутся в снег. Бурундук спит в глубок... ямк... под легк... перинк... .
Ответ(ы):
Гость:
По зеркальной воде (предлож.пад.) алый свет разливается. На утренней заре (предлож. пад.) не гонят уж коров из хлева. В морозную зиму (вин. пад) тетерева прячутся в снег. Бурундук спит в глубокой ямке (предлож.пад.) под легкой перинкой (творит.пад.)
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