Вставь пропущенные предлоги в словосочетания. Расставаться .... вами, телеграмма ... тебя, скучать ... вам, песенка .... нас, прийти ... мне, думать ... тебе, уйти ... нас, надежда .... вас, облака ... нами, погостить .... нас...

Русский язык

Вставь пропущенные предлоги в словосочетания. Расставаться .... вами, телеграмма ... тебя, скучать ... вам, песенка .... нас, прийти ... мне, думать ... тебе, уйти ... нас, надежда .... вас, облака ... нами, погостить .... нас, влюбиться .... тебя, заботиться .... тебе. Составь с одноклассниками предложения с каждым словосочетанием по порядку. Наиболее удачные предложения запиши.

Автор: Гость