Как определить разряд местоимения?
Русский язык
Как определить разряд местоимения?
Ответ(ы):
Гость:
С помощью вопросов К каждому разряду свой вопрос
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух посёлков, находящихся на расстоянии 78 км, вышли одновременно навстречу др??г другу два лыжника и встретились через 3 часа. первый лыжник ш...
Математика
На приготовление дом.зад.ученица расчитывала потратить 2 7/20 ч, но потратилана 1 6/20ч больше.На телик она потра ила на 14/20ч меньше, чем на приг...