к празднику9мая администрация города решила на главной улице на домах с номерами???10№190,в записи которых встречаются две одинаковые цифры,повесить праздничные флаги,сколько флагов нужно заказать?

Математика
к празднику9мая администрация города решила на главной улице на домах с номерами???10№190,в записи которых встречаются две одинаковые цифры,повесить праздничные флаги,сколько флагов нужно заказать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Цифры от 11 22 33 44 55 66 77 88 99  122 133 144 155 166 177 188 итого 16 домов *2=32 флага на все дома всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста................ Плиз
Ответить
Математика
Берёзовая роща занимает 5га . Сколько кв. м занимает берёзовая роща?
Ответить
Русский язык
Помогите придумать...придумайте ситуации,в которых можно использовать такие выра??ения: как с гуся вода,работать засучив рукава,бежать сломя голову...
Ответить
Русский язык
Суффикс в слове умыться
Ответить
Математика
1)третья цифра на 3 больше чем первая 2)вторая цифра на 2 больше чем четвёртая 3)в с??мме все цифры дают число 17 4) вторая цифра 3. ____
Ответить