к празднику9мая администрация города решила на главной улице на домах с номерами???10№190,в записи которых встречаются две одинаковые цифры,повесить праздничные флаги,сколько флагов нужно заказать?
Математика
к празднику9мая администрация города решила на главной улице на домах с номерами???10№190,в записи которых встречаются две одинаковые цифры,повесить праздничные флаги,сколько флагов нужно заказать?
Ответ(ы):
Гость:
Цифры от 11 22 33 44 55 66 77 88 99 122 133 144 155 166 177 188 итого 16 домов *2=32 флага на все дома всего
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