к празднику9мая администрация города решила на главной улице на домах с номерами???10№190,в записи которых встречаются две одинаковые цифры,повесить праздничные флаги,сколько флагов нужно заказать?

Математика

к празднику9мая администрация города решила на главной улице на домах с номерами???10№190,в записи которых встречаются две одинаковые цифры,повесить праздничные флаги,сколько флагов нужно заказать?

Автор: Гость