Существуют ли треугольники со сторонами 11см 21см и 10 см помогите пожалуйста

Математика
Существуют ли треугольники со сторонами 11см 21см и 10 см помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ов треугольнике 1 из сторон не больше суммы 2 других а здесь больше 17>9+7=16 тогда не существует
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
к празднику9мая администрация города решила на главной улице на домах с номерами???10№190,в записи которых встречаются две одинаковые цифры,повесит...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста................ Плиз
Ответить
Математика
Берёзовая роща занимает 5га . Сколько кв. м занимает берёзовая роща?
Ответить
Русский язык
Помогите придумать...придумайте ситуации,в которых можно использовать такие выра??ения: как с гуся вода,работать засучив рукава,бежать сломя голову...
Ответить
Русский язык
Суффикс в слове умыться
Ответить