Существуют ли треугольники со сторонами 11см 21см и 10 см помогите пожалуйста
Математика
Существуют ли треугольники со сторонами 11см 21см и 10 см помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
ов треугольнике 1 из сторон не больше суммы 2 других а здесь больше 17>9+7=16 тогда не существует
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